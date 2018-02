Eenzaam op de hotelkamer? Huur een wandelende tak!

Anique Strijthaegen van Hotel Kaboom toont een boomtak met een Boom-tak. De onderste is de wandelende tak. Ⓒ Foto Marcel van Hoorn

Maastricht - Een hotel pakken in een vreemde stad, waar je niemand kent. In Maastricht is een oplossing bedacht voor mensen (en stellen) die zich dan eenzaam voelen. In het Kaboom hotel woont namelijk een familie van wandelende takken, die maar wat graag komen logeren op de hotelkamer.