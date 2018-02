Tatoeage wordt beetje gewoontjes

Celine Jansen laat op haar rug een nieuw kunstwerkje aanbrengen. Ⓒ Foto Marcel van Hoorn

Maastricht - De tijd dat tatoeages louter iets voor louche figuren en schippers waren, ligt al lang achter ons. „De klandizie is nu van stratenmakers tot directeuren”, zegt Gideon Schory van de Tattoo Expo die dit weekend in het Mecc in Maastricht werd gehouden.