Zorgen over handel in besmette lichaamsdelen

Bij het hoofdkwartier van MedCure in de staat Oregon in de Verenigde Staten kwam de FBI een kijkje nemen. Ⓒ Foto REUTERS

Den Haag - Het CDA maakt zich grote zorgen over een lucratieve handel in lijken die via Nederland loopt. De partij stelt Kamervragen, mede omdat er besmette lichaamsdelen bij kunnen zitten die nog steeds een gevaar voor de gezondheid vormen.