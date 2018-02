Alle klasgenootjes van John Blom werden vermoord

1 / 2 1 / 2 John Blom (schuilnaam Jan) in Noord-Limburg, niet lang na de dramatische scheiding van zijn familie. Ⓒ Foto Verzetsmuseum

Een kleine jongen met de broek tot boven de navel omhoog gehesen, zijn rechterarm om de schouder van een drie turven hoge tuinkabouter geslagen, en met een ogenschijnlijk onbevangen, zelfverzekerde blik. De foto met het guitige koppie van de Amsterdamse John Blom, bij het Verzetsmuseum Amsterdam gearchiveerd onder zijn schuilnaam Jan Blom, is genomen in Noord-Limburg, niet lang na de meest tragische ommezwaai in zijn leven. „Ik ben van Joodse huize, weet u”, verklaart de 87-jarige. „Mijn tactiek was aanpassen, niet opvallen. Mezelf opzij zetten. Als ik moest lachen, deed ik dat.”