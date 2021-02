Ook voor ’trigger happy’ Joe is het America first

Buitenland

VS bombarderen aan Iran gelieerde milities in Syrië

De VS heeft aan Iran gelieerde milities in Syrië gebombardeerd. De aanval was een vergelding voor een raketaanval waarbij een voor Amerikanen werkende huurling omkwam. Het is de eerste militaire actie van president Biden. Deze week waarschuwde het Witte Huis al dat er een reactie op de eerdere raket...