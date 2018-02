Zussen willen getuigen zonder publiek

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Het Openbaar Ministerie (OM) ondersteunt het verzoek, maakte officier van justitie Sabine Tammes na beraad bekend. De advocaten van Holleeder verzetten zich tegen het verzoek. De getuigen hebben eerder zelf uitvoerig de media gezocht met hun verhaal, onder meer door twee boeken die zus Astrid heeft geschreven over haar broer, aldus advocaat Sander Janssen.

De rechtbank moet zich over het verzoek buigen en een beslissing nemen. Dat zal later maandag gebeuren.

Veiligheid, reputatie en waardigheid

Volgens advocaat Willem Jebbink van de zussen en de ex-vriendin moeten de vrouwen achter gesloten deuren worden gehoord, ter bescherming van hun veiligheid, hun reputatie en hun waardigheid. Volgens Jebbink zijn gevaren voor hun veiligheid niet alleen uit de hoek van hun broer zelf te verwachten, maar ook vanuit het criminele milieu waartoe hij behoorde. Zo zou Sonja al te horen hebben gekregen dat een verklaring, die aan haar werd toegeschreven maar niet van haar was, haar niet in dank werd afgenomen.

Getuigenbescherming cruciaal

Volgens Jebbink moet de bescherming van getuigen die cruciaal zijn voor deze zaak, voorrang hebben boven de openbaarheid van de rechtspraak. Hij schetste een doemscenario van een aanslag op de vrouwen, en zei dat de overheid zeker moet weten dat alles is gedaan om de vrouwen te beschermen. Als de getuigen wel in de openbaarheid worden gehoord, dreigt een ernstige aantasting van hun grondrecht, het recht op een privéleven, zegt Jebbink.

Zus Astrid schreef weliswaar twee boeken over haar broer en haar leven als bedreigde getuige, maar daarin staan niet de dingen die ze tijdens de verhoren kan vertellen, aldus Jebbink.

Holleeder mag „lievelingszussie” niet zien

De rechtbank bepaalde maandag eerder al dat Willem Holleeder (59) zijn „lievelingszussie” Sonja niet mag zien als zij tegen hem getuigt. De rechtbank honoreerde daarmee een verzoek van de getuige zelf en het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het OM zou een rechtstreekse confrontatie tussen Sonja en Willem Holleeder „intimiderend en belastend” zijn voor de getuige.

Belastende verklaringen

Sonja Holleeder (57) is met haar zus Astrid en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog een cruciale getuige in het proces tegen ’De Neus’. Zij hebben belastende verklaringen tegen hun broer afgelegd. Voor het verhoor van Sonja, Holleeders oudste zus, zijn drie dagen uitgetrokken.

Holleeders advocaten hebben er bezwaar tegen gemaakt dat de zussen onzichtbaar blijven voor de verdachte. Holleeder moet hen kunnen zien, betoogde advocaat Sander Janssen. Volgens hem is dat in het belang van de waarheidsvinding en moet Holleeder de kans krijgen voor een rechtstreeks confrontatie met zijn zussen, nadat hij „jarenlang door het slijk is gehaald.”

Rechtbanktekening Willem Holleeder Ⓒ Petra Urban

Het megaproces tegen Willem Holleeder (59) gaat maandagochtend zijn derde week in. Behalve maandag wil de rechtbank Sonja dinsdag- en vrijdagmiddag horen.

In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. ’De Neus’ heeft alles ontkend en zegt dat hij niet de grote onderwereldbaas is waarvoor hij wordt aangezien. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.