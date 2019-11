Tiener steekt man (18) dood tijdens preventiecursus

Ⓒ PUBLIC DOMAIN PICTURES

LONDEN - Een tiener is aangeklaagd voor de dood van een 18-jarige man tijdens een preventiecursus tegen messengeweld in Londen. Volgens de politie bezocht een groep jongeren de gemeentelijke cursus, toen ze in gevecht raakten en een mes werd getrokken. Daarbij werd de man dodelijk geraakt. De 17-jarige verdachte moet zaterdag nog voor de rechter verschijnen.