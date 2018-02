Gevangenisopstand bij Rio loopt met sisser af

Het oproer begon zondagmiddag toen een groep ongewapende gevangenen een poging deed te ontsnappen. Drie gevangenen zijn tijdens de opstand door politiekogels gewond geraakt. De gevangenis bestemd voor negenhonderd gedetineerden, telt ruim 2000 gevangenen en is er een van meerdere detentieoorden in de gemeente Japeri.

In de deelstaat is alarm geslagen over de dreiging van opstanden in gevangenissen, waar normaal plaats is voor 26.000 gevangenen, maar waar er 51.000 vast zitten. Heel Brazilië kent dit probleem en gevangenisopstanden verlopen doorgaans erg bloedig, mede omdat gevangen leden van verschillende drugsbendes elkaar bruut te lijf gaan.

Rio wordt geplaagd door een golf van gewelddadige misdaad. De slepende economische recessie heeft onder meer de politie en het gevangeniswezen uitgehold door gebrek aan investeringen.