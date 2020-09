Twee doden na neerstorten vliegtuigje in België

Dat meldt HLN. Het vliegtuigje was vertrokken vanaf luchthaven Buzet in Henegouwen. Omstreeks 18.30 uur werden de plaatselijke hulpdiensten gealarmeerd. Door nog onbekende oorzaak was het luchtvoertuig aan de grond geraakt.

De brandweer verlichtte het terrein zodat de politie onderzoek kon doen naar de oorzaak van de crash.