Trump: zonder mij was Hongkong weggevaagd

President Donald Trump en First Lady Melania Trump donderdag tijdens een bezoek aan de staat Delaware. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat China door zijn toedoen afziet van een hard optreden in Hongkong. „Zonder mij was Hongkong in 14 minuten weggevaagd”, stelt hij in een telefonisch interview met televisieprogramma Fox & Friends.