Boorde astronaute gat in ruimteschip uit liefdesverdriet?

Serena Aunon-Chancellor aan boord van het International Space Station. Ⓒ NASA / eyevine

Moskou - Het Russische ruimteagentschap Roscosmos is rond met het onderzoek naar een vreemd voorval in het internationaal ruimtestation (ISS) in 2018, waar plots een gat in de wand van een ruimtetuig vastgesteld werd. Wat dat gat veroorzaakt heeft, werd nog niet bekendgemaakt, maar Russische media zeggen te weten dat er een klacht zit aan te komen tegen een NASA-astronaute met een gebroken hart.