Gratis bier: pub blijkt ideale lockdownlocatie

Steve Pond (links) en Dominic Townsend zijn tijdens de lockdown goede vrienden geworden. Ⓒ FOTO REUTERS

LONDEN - Steve Pond en Dominic Townsend hadden het slechter kunnen treffen. Deze twee Britten zitten, net zoals veel van hun landgenoten, in lockdown vanwege de coronacrisis. De locatie waar ze het moeten uitzingen, is echter ideaal: pub The Prince in de Londense wijk Stoke Newington.