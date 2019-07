Even plassen wordt dure grap

Hij stond te wachten bij een veerpont aan de andere kant van de Maas. Een hulpvaardige passant die toevallig ook naar de overkant moest, is in zijn onderbroek het water in gegaan om de auto met een tros van de veerpont te zekeren aan een auto op de kant. Door deze heldhaftige actie werd voorkomen dat het voertuig verder de Maas in dreef.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Het voertuig bleek total loss.