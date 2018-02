Zo word je negentig

Een paar glazen alcohol per dag is geen enkel probleem. En ook een klein beetje overgewicht kan juist verlenging van je leven betekenen.

Dat concludeert de Amerikaanse geriater en neurologe Claudia Kawas na een langdurige studie onder hoogbejaarden.

Overlevers

Ze volgde 1700 negentigplussers over een periode van vijftien jaar. De meeste van deze hoogbejaarden hebben ooit gerookt of roken nog steeds. Deze ’overlevers’ zijn vaak ook bescheiden drinkers. „Ik heb er geen verklaring voor, maar ik ben ervan overtuigd dat bescheiden drinken helpt”, zegt ze tegen Engelse media.

Wat de onderzoeker verder opviel, is dat deze groep ’superoudjes’ in veel gevallen langer heeft doorgewerkt. En ook: dat ze positief in het leven staan, socialer zijn en actiever dan anderen.

Bekijk ook: Gezondheidsraad waarschuwt tegen stilzitten

Maar de meest opzienbarende conclusie is wel dat een beetje overgewicht geen bezwaar is. „Jong en mager zijn is prima, maar oud en te dun is voor iemand boven de tachtig slecht.”

Wat moeten we verder doen voor een gooi naar de negentig plus? Minstens een kwartier per dag intensief bewegen, zo schrijft The Telegraph.

Kawas benadrukt dat we nog steeds veel te weinig weten waarom de één echt langer leeft dan de ander. ’Goede genen’ spelen waarschijnlijk ook een grote rol.

Bekijk ook: 10 x afvallen op een andere manier

Bekijk ook: Glaasje wijn taboe