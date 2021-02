Honderden jaren oude Franse cognac verkocht voor 46.000 euro

Volgens internetveiler Whisky.Auction is het een van de duurste flessen cognac ooit. De cognac is meer dan honderd jaar in eikenhouten vaten bewaard en daarna in een soort mandfles. De cognac werd pas in 1936 gebotteld in de huidige fles. Die stamt uit de verzameling van de 15 jaar geleden overleden ondernemer Jacques Hardy, die het cognachuis Hardy leidde.

Uit de verzameling van Hardy zijn nog meer oude cognacs verkocht, uit de jaren 1802, 1812, 1856, 1906 en 1914, die samen 58.000 euro hebben opgebracht.

Bekijk hier de fles.