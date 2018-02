Pilotenstaking zorgt overal voor chaos

„Een aangekondigde staking van je eigen personeel - in dit geval vliegers - is geen overmacht. Rechters in Nederland maken daar korte metten mee. Dat risico hoort bij de normale uitoefening van een vliegbedrijf, oordeelt de rechter keer op keer. Dan had Transavia de cao-onderhandelingen met haar piloten maar beter moeten voeren. Ze hebben het conflict zelf uit de hand laten lopen”, zegt EUclaim-directeur Hendrik Noorderhaven.

Duizenden Nederlandse passagiers op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven Airport hebben maandag te maken met geschrapte en langdurig vertraagde vluchten. Ook op buitenlandse luchthavens staan reizigers in de kou. Afhankelijk van de afstand hebben zij volgens Noorderhaven recht op 250 tot 600 euro schadevergoeding.

„Ook moeten Transavia en de Nederlandse reisorganisaties gestrande toeristen bijstand verlenen, alsmede onderdak en alternatief vervoer aanbieden.”

Woedende ANVR-reisbureaus spreken van chaos alom. Ook zij worden financieel zwaar getroffen. Er is geen enkel begrip voor de harde acties van ’Transavia’s goudhaantjes in de cockpit’ in de drukke krokusvakantie over de rug van Nederlanders, die hun vakantie de mist zien ingaan.

Vliegersvakbond VNV beraadt zich over vervolgstappen. Zij eisen betere werkomstandigheden, minder strakke roosters, meer geplande vrije tijd en ook nog eens meer loon.

Transavia heeft vandaag door de pilotenstaking totaal dertig vertrekkende en inkomende vluchten op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven Airport geschrapt. Nog eens negentig vluchten zijn fors vertraagd, soms een dag. Het lijkt erop dat Transavia tot 12 uur echt plat ligt.

Als er vandaag problemen zijn met totaal 120 Transavia-vluchten, dan betekent dat dat er ruim 20.000 vertrekkende en inkomende passagiers gedupeerd zijn, goed voor een schadevergoeding van tussen 5 en 8 miljoen euro die Transavia volgens de EU-wetgeving moet betalen.

Weinig begrip voor de actie

Op Twitter uiten veel mensen hun ongenoegen over actie van de Transaviapiloten.