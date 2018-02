De Nederlandse olympische ploeg is een van de meest succesvolle teams op de Winterspelen in Pyeongchang. Toch worden medaillewinnaars niet automatisch steenrijk. Verder: zit er een ’liefdescomeback’ in voor Brad Pitt en Jennifer Aniston? Lees hier het belangrijkste nieuws van vandaag in het Gesprek van de Dag.