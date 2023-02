Douane onderschept gesanctioneerd schip richting Rusland

Volgens de douane stond het vaartuig al onder verscherpt toezicht omdat het een Russische eigenaar heeft. De sancties zijn opgelegd vanwege de Russische inval in Oekraïne. Op de lijst staan personen en bedrijven die Poetin bij zijn oorlog tegen het buurland steunen.

„Verscherpt toezicht betekent dat het verboden is om met het schip uit te varen”, vertelt woordvoerder Pieter ten Broeke van de douane. Naar het schip, dat bij een werf in Harlingen lag, liep al een onderzoek in verband met mogelijke overtredingen van de sanctiewetgeving.

Toch poogde de bemanningsleden eind januari om het schip naar Rusland te vervoeren. De douane kreeg dat echter in de smiezen. In het waddengebied konden de douaniers het schip tegenhouden. „Het vaartuig is via de marifoon en met behulp van een verkeerspost van Rijkswaterstaat aangesproken en heeft zo de opdracht terug te keren naar de haven. Hier is gehoor aan gegeven. Het schip werd vervolgens terug begeleid naar het bedrijf in Harlingen, waar het schip vandaan kwam”, zegt Ten Broeke die stelt dat het onderzoek doorgaat. Volgens het Functioneel Parket wordt de bemanning van het schip nergens van verdacht.

1.2 miljard

Momenteel staan er op dit moment 26 vaartuigen onder verscherpt toezicht van de douane. Daarbij gaat het om 23 jachten met een gezamenlijke waarde van 1,2 miljard euro en drie andere vaartuigen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld sleep- en vissersboten. Een aantal schepen zijn superjachten van meer dan 35 meter, die in aanbouw zijn. Nederlandse bedrijven zijn vanwege de sanctiemaatregelen verplicht om te melden als een schip een link met Rusland heeft. Dat was ook in dit geval gebeurd, waarna de douane een onderzoek is begonnen.