Oxfam publiceert complete interne rapport

Medewerkers van Oxfam huurden in Haïti, tijdens de hulpoperatie na de verwoestende aardbeving, jonge prostituees in voor seksfeesten. De Britse adjunct-directeur stapte al op. Uit het geanonimiseerde rapport blijkt onder meer dat er disciplinaire maatregelen zijn genomen tegen medewerkers wegens het inhuren van prostituees, pesten en intimidatie van collega's, downloaden van porno en het frauderen met cv's. Er zijn geen bewijzen gevonden dat er minderjarige prostituees in het spel waren, maar dat kan ook niet worden uitgesloten.

Het rapport is in 2011 geschreven, na onderzoek in Haïti, volgend op meldingen van wantoestanden. Oxfam Groot-Brittannië wil met publicatie openheid geven over de beslissingen die destijds zijn genomen ,,gezien de publieke onrust en het wantrouwen die zijn ontstaan". De Haïtiaanse regering krijgt het rapport maandag overhandigd.

Onder meer de gepensioneerde aartsbisschop Desmond Tutu en actrice Minnie Driver zijn al gestopt als ambassadeur van de organisatie. Ook bij de Nederlandse afdeling hebben al honderden donateurs opgezegd.

Eind vorige week kwam de Britse afdeling al met een actieplan om de integriteit te bewaken en misbruik uit te bannen.

