Verdachten schietpartij Rotterdam langer vast

Het 33-jarige slachtoffer, die bij dit schietincident vier keer in zijn been werd geraakt, is in tegenstelling tot eerdere berichten niet als verdachte aangemerkt.

De schietpartij vond zondag rond 21.30 uur plaats in de Waldeck Pyrmontlaan in Rotterdam. Er zijn twee vuurwapens in beslag genomen. Het motief wordt volgens de politie „onder andere in de wereld van verboden motorclubs gezocht.”

Bekijk ook: Meerdere schietpartijen in Rotterdam

De verdachten zijn een 24-jarige man uit Culemborg, een 23-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 40-jarige man uit Sommelsdijk, een 36-jarige man met nog onbekende woonplaats en een 27-jarige vrouw uit Hellevoetsluis.