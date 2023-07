Eerste sleeppoging Fremantle Highway bij Ameland mislukt

Nadat een sterkere noodverbinding met het autoschip was gemaakt, was het zicht voor de sleepboot Fairplay30 te slecht. Vanwege de windrichting werd de rook te veel naar de sleper geblazen. De Fremantle Highway, die 3800 auto’s vervoert, strandde dinsdagavond 16 kilometer boven Ameland. Het schip was donderdag nog te heet om te betreden.

Het schip was donderdag westwaarts gedreven. De wens was om het schip naar oostelijker water te krijgen, zodat het vrij kon drijven zonder ander scheepvaartverkeer te hinderen. Het vaartuig blijft tussen de vaarroutes gehouden, zodat het scheepvaartverkeer op veilige afstand kan passeren. „De lading van het schip brandt nog steeds, maar het schip is stabiel, voor dit moment”, zegt topman Peter Berdowski van berger Boskalis donderdag tegen De Telegraaf. „Er is overleg gaande waar het schip naartoe gesleept gaat worden vanuit de vaargeul.” Het kustwachtvliegtuig kijkt met warmtecamera’s hoe de situatie aan boord zich ontwikkelt.

De koeling van het rampschip werd donderdag even gestopt, omdat er mogelijk anders te veel water aan boord komt, waardoor deze alsnog kan vergaan. „De brand aan boord gaat door, er is nog steeds sprake van veel rookontwikkeling”, aldus een zegsvrouw van Rijkswaterstaat. Die heeft een schip ter plaatse dat in actie kunnen komen om olie af te vangen, mocht dat gaan lekken.

Strandgangers kijken in de richting van de De Fremantle Highway in brand op de Noordzee boven Ameland. Ⓒ ANP / HH

De Japanse reder heeft bevestigd dat er 900 meer auto’s aan boord zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Het gaat onder meer om wagens van de merken Mercedes Benz, BMW en Mini. Het vermoeden is dat de brand ontstaan is door de batterij van één van de auto’s aan boord. Verzekeraar Allianz meldde donderdag dat er vorig jaar acht schepen zijn vergaan als gevolg van brand en dat er 200 brandjes waren aan boord. Hoewel schepen brandbeveiliging aan boord hebben, zijn containerschepen in de afgelopen twintig jaar in omvang verdubbeld. „Het debat over elektrische auto’s in de scheepvaartindustrie is gaande, met discussies over de vraag of er behoefte is aan speciale schepen om deze lading te vervoeren. Wij zijn daar voorstander van”, aldus de verzekeraar.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verleent bijstand bij het onderzoek naar de brand op het vrachtschip. Vooralsnog richt de OVV zich op de rol van de bemanningsleden.