Grote stroomstoring in Amsterdam-West

Het OLVG-ziekenhuis in west en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis zijn wel gewoon operationeel, aldus de zegsman.

Wat de oorzaak is van de storing is nog niet bekend. Liander kan nog niet inschatten hoe lang het duurt voordat het is opgelost. Medewerkers kijken nu ter plaatse wat er aan de hand is.