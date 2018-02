Stroomstoring Amsterdam bijna voorbij

Stadsvervoerder GVB had ook last van de storing. Trams van drie lijnen stonden vast, maar GVB verwacht dat die in de loop van de middag weer volgens dienstregeling rijden. De werkzaamheden van drie ziekenhuizen in het stadsdeel, Slotervaartziekenhuis, OLVG West en het Antoni van Leeuwenhoek, kwamen niet in gevaar. Wel moest het Slotervaartziekenhuis voor enige tijd overstappen op noodstroom.

In Arnhem en omgeving was maandagochtend ook een grote stroomstoring. Meer dan 10.000 huizen en bedrijven in onder meer Arnhem, Doesburg, Oosterbeek en Rheden zaten zonder elektriciteit. Liander hoopt dat die storing in de loop van maandagmiddag is verholpen.