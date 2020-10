Vakantiebeurs Utrecht uitgesteld

De ’reisjesshow’, waar normaal meer dan 100.000 Nederlandse bezoekers op af komen, verschuift in 2021 voorlopig van januari naar 8 tot 11 april. „Dat gebeurt in overleg met de reissector. De verwachting is dat consumenten hun vakantie steeds later plannen dan gebruikelijk. Op 6 en 7 april is de beurs open voor vakmensen”, aldus een woordvoerster.

Volgens manager Karin Lodewijks van de Vakantiebeurs is reizen in coronatijd heel anders. „Toch blijft er onder Nederlanders veel behoefte om op pad te gaan, geeft onderzoek aan. Alleen is er op korte termijn teveel onduidelijkheid. Daardoor wacht de toerist met boeken. Om die reden hebben we besloten de beurs te verplaatsen, gericht op voorjaars- en zomervakantie. In april zitten we dichter op die keuzes.”

De reisindustrie rekent dit jaar op minder dan een kwart van de omzet die in topjaar 2019 werd gerealiseerd. Met name vliegvakanties zitten in het slop door een toenemend aantal ’oranje’ reisadviezen en almaar grilliger maatregelen om het virus in en buiten Europa te beteugelen en de oplaaiende besmettingen een halt toe te roepen.

De focus van de Vakantiebeurs, die zelf ook ’coronaproof’ moet worden, gaat volgens de zegsvrouw liggen op hoe mensen in coronatijd veilig en gezond op reis kunnen, met veel aandacht voor persoonlijk reisadvies om het vertrouwen terug te winnen. In de Jaarbeurs is ook voldoende ruimte om mini-evenementen te organiseren.