ANWB: drukste ochtendspits sinds corona

De meeste files staan in het zuiden en midden van het land, vooral in de provincie Noord-Brabant is het stilstaan of langzaam rijden, aldus de organisatie. Op sommige plekken is het druk vanwege ongelukken, maar de meeste files zijn veroorzaakt door woon-werkverkeer. De ANWB verwacht dat de drukte op de weg vanaf 08.30 uur zal afnemen.

Vorige week werden de jaarlijkse filerecords al gebroken, met 468 kilometer file op dinsdagochtend en 650 kilometer file op vrijdagavond. Dat soort filelengtes waren sinds corona niet meer voorgekomen.

De verkeersinformatiedienst verwacht niet dat dit de laatste drukke spits van het jaar zal zijn. „Dat komt onder meer omdat er steeds meer mensen in de auto stappen en de wintermaanden voor de deur staan, waarbij het eerder donker is en er slechter weer in het verschiet ligt”, aldus de ANWB.