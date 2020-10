’Kinderen in elkaar geslagen door hangjeugd skatebaan’

De problemen spelen zich vooral af rond het Pijle Tuinenpark. Volgens Omroep West worden kinderen uitgescholden en in elkaar geslagen. De politie is door ouders ingelicht en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden.

„Het is al een tijdje aan de gang, en ik ben niet het enige slachtoffer”, zegt een jongen (12) uit groep 8 tegen de omroep. „Ik durf ook niet meer naar de skatebaan. Maar kort geleden ben ik toch weer geweest, en toen kwamen ze precies die dag langs.”

Een 9-jarige jongen is ’heel vaak’ geschopt en geslagen. Zijn moeder ondernam maatregelen. „Het stadium van aanbellen bij de ouders van die jongens was ik drie weken geleden wel voorbij. Toen heb ik hem gevraagd of hij het goed vond dat ik de wijkagent zou bellen.” De politie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de slachtoffers.

„Hij mag hier ook niet meer alleen langs, die groep is zo vervelend”, aldus de moeder van een 7-jarige jongen.

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland reageert geschokt en pleit ervoor dat ook de ouders van de probleemjongeren wakker geschud moeten worden. „Als dat niet helpt moeten we ook naar andere maatregelen kijken. Pesten kunnen we niet toelaten.”

