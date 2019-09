CU en PvdA: meer geld voor strijd tegen mensenhandel

CU en PvdA halen de Nationaal Rapporteur Mensenhandel aan die ziet dat het aantal mensen dat betrokken is bij opsporingsonderzoeken op dit onderwerp aan het teruglopen is. De politie zou druk zijn met bijvoorbeeld vreemdelingenkwesties en daardoor minder toekomen aan de strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deze week, het grote debat over de Prinsjesdagplannen die vandaag worden gepresenteerd, zullen partijleiders Segers en Asscher daarom vragen om tien miljoen euro per jaar voor extra politiecapaciteit om dit probleem aan te pakken.

Bekijk ook: Genoeg Prinsjesdagplannen

Segers vindt de huidige ontwikkelingen op dit onderwerp ’zorgwekkend’. „Het aantal gemelde slachtoffers neemt af, terwijl mensenhandel niet afneemt. Dat betekent dat er meer onrecht plaatsvindt dat we niet zien. Terwijl het hier gaat om moderne slavernij.” Daar moet iets aan gebeuren vindt Segers. „En dit gaat om zaken, zoals gedwongen thuisprostitutie, die je niet vindt als je niet zoekt.” Dat de aanpak hiervan is verslapt, komt volgens hem omdat de politie onder meer extra drukte kreeg door de instroom van vreemdelingen van de afgelopen jaren en door de aandacht voor terrorismebestrijding. „En dan zie je dat het onrecht mensenhandel en gedwongen prostitutie minder aandacht krijgt.”

Asscher vindt mensenhandel de ’vreselijkste vorm van misdaad’. Hij wil dat er sowieso meer agenten bijkomen en zal daar ook voor pleiten tijdens het debat deze week, maar hij denkt dat deze motie op korte termijn meer kans maakt dan dat pleidooi. En dat is volgens hem belangrijk want deze misdaad ’corrumpeert een vrij land als Nederland’. Korpschef Akerboom zou hem in een gesprek hebben toevertrouwd dat met tien miljoen er echt een verschil gemaakt kan worden en dat er daarmee gespecialiseerde rechercheurs opgeleid kunnen worden.