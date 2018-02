Verband tussen schietpartijen Roosendaal

De bewoner van het beschoten huis in Roosendaal was sinds donderdag vrij uit voorarrest. Hij zat vast omdat hij samen met zijn broer verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij in december. Een 22-jarige Roosendaler werd destijds beschoten en raakte gewond door een kogel.

Advocaat Marc Crombach van de bewoner van het beschoten huis zegt dat hij, zijn broer en familieleden al maandenlang worden bedreigd door de Roosendaler. „Ze vermoeden dat er een verband bestaat en dat de bedreigingen zijn omgezet in daden”, aldus Crombach maandag.

„Het kan niet anders dan dat er een verband is. De familie wordt al heel lang bedreigd en heeft daar ook aangifte van gedaan”, zegt advocaat Ed Manders van de broer die heeft bekend dat hij op 5 december heeft geschoten.

De politie wil nog niet ingaan op een mogelijk verband tussen beide schietpartijen. „Het onderzoek is nog maar net begonnen en moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.”

Gat in rolluik

Door de beschieting van het huis op de Amethistdijk ontstond een gat in een rolluik en bij de brievenbus. Het vermoedelijke doelwit en zijn familie waren thuis maar bleven ongedeerd.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal liet zondag weten dat een ruzie over drugs mogelijk de aanleiding is voor het geweld. De advocaten van beide broers spreken dat tegen. „De familie wordt uitgedaagd maar het is onzin dat het gaat om drugs. Het gaat eigenlijk nergens om”, zegt Manders.

