NL’er in coronagebied: ’Italianen massaal aan het hamsteren, schappen zijn leeg’

Vier wedstrijden in de Serie A werden afgelast. Op andere tribunes werden mondkapjes gedragen. Ⓒ REUTERS

ROME - „Het gaat hier ongelofelijk snel. Ik ben doorgaans een nuchtere Nederlander, maar wat ons hier overkomt is niet normaal.” Aan het woord is de 51-jarige Pieter van Geet uit Amersfoort. Hij woont iets ten zuiden van Codogno, één van de afgesloten dorpen in de Noord-Italiaanse regio Lombardije. De dorpen zijn hermetisch afgesloten vanwege besmettingsgevallen van het coronavirus.