Man voert geit cocaïne en whisky

Sergio Palomares-Guzman werd gearresteerd bij zijn ranch. De 28-jarige man werkt daar als paardentrainer. Hij kwam in het vizier van de politie toen er beelden opdoken van hem, waarop te zien is dat hij de hoorns van een geit vasthoudt, terwijl een andere man cocaïne in het neusgat van het beestje stopt.

De opgepakte verdachte trekt dan vervolgens de bek van het dier open, waarna de andere verdachte een scheut whisky bij de geit naarbinnen giet. Dit meldt Fox13.

De andere verdachte is nog niet opgepakt.