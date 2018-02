Klokkenluider heeft vaak psychische klachten

Zware angst- of depressiesymptomen en andere ernstige psychische klachten komen onder klokkenluiders ruim zes keer zoveel voor als bij mensen die geen misstand hebben gemeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat het nauwelijks uitmaakt of iemand al jaren klokkenluider is of pas sinds kort. „Dit wijst erop dat veel klokkenluiders kampen met ernstige chronische psychische klachten.”

Naast psychische klachten ondervindt bijna de helft zeer negatieve gevolgen voor het gezinsleven. Ongeveer 80 procent kampt bovendien met negatieve effecten op werk en inkomen.