Uitdelen ayahuasca bij bijeenkomst met dodelijke afloop, leidt tot taakstraf en voorwaardelijke celstraf

In het laatste weekend van november 2019 overleed daarbij een van de deelnemers, die ook andere middelen bleek te hebben gebruikt. De verdachten zijn niet verantwoordelijk voor de dood van de Rus, maar hebben wel de sjamaanse thee gegeven met daarin de verboden stof DMT. Die geldt als drug in Nederland.

Het stel huurde een luxe bovenwoning aan het Haarlemse Raamvest. Francesca was verantwoordelijk voor het wegwijs maken van de gasten, fungeerde als tolk en zorgde voor de muziek. Haar man Dejan deelde de thee uit, die beiden hadden meegenomen naar Haarlem. De deelnemers lagen op matrassen. Het drinken van de thee kan leiden tot hallucinaties, maar ook tot lichamelijke en psychische problemen.

Ayahuascathee wordt geschonken tijdens ceremonies met een groep mensen. Daarbij zijn begeleiders nodig die de gebruikers in de gaten houden. Dejan B. had die rol, zo verklaarde hij bij de politie en zijn vrouw zorgde voor de muziek. De ceremonies zijn een belangrijk onderdeel van sommige culturen in Zuid-Amerika. De afgelopen jaren zijn ceremonies steeds populairder op andere plekken in de wereld en ook in Nederland.

Het geven van de thee is schadelijk voor de gezondheid, stelt de rechtbank. Het is verboden en strafbaar. Het Russisch-Italiaanse paar, dat in Italië woont, werkte samen in hun bedrijfje The Bridge. In een folder prezen ze de bijeenkomsten met ayahuasca aan. Ze verzorgden ook andere spirituele bijeenkomsten.

Een van hun advocaten zei tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat ayahuasca-bijeenkomsten nog steeds massaal in Nederland worden aangeboden en dat politie en justitie daar niets aan doen.

In Haarlem ging het dus gruwelijk mis en liet slachtoffer Ivan door een samenloop van factoren en door het drinken van de thee het leven.

Wat is ayahuasca?

Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank. De kleur is bruinrood en de smaak is erg bitter. Ayahuasca betekent slingerplant (liaan) van de ziel. Inheemse volken uit het Amazonegebied gebruiken deze drank al eeuwenlang in religieuze rituelen. Ze zien de drank als een medicijn om bijvoorbeeld in contact te komen met andere (goddelijke) entiteiten.

Ayahuasca, met als werkzame stof DMT, zorgt in de juiste dosering voor een sterke roes met visuele hallucinaties en droomachtige visioenen. In het begin zijn de effecten vaak onplezierig. Je wordt misselijk, duizelig, gaat heftig zweten of je moet overgeven. Daarna beginnen de hallucinaties. Men ziet felgekleurde en bewegende vormen, wezens en patronen. Negatieve emoties, trauma’s en onzekerheden kunnen naar boven komen. Daarom is goede begeleiding erg belangrijk. (bron: Jellinek)