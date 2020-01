Werknemers Sittards bedrijf werken thuis na terugkeer uit Wuhan

SITTARD - Vijf werknemers van het chemietechnologisch bedrijf Stamicarbon in Sittard blijven sinds dinsdag thuis, nadat ze op 18 januari waren teruggekeerd van een zakenreis naar een aannemer in de Chinese metropool Wuhan in China. De maatregel is genomen naar aanleiding van het risico voor besmetting met het nieuwe coronavirus.