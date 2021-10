Mogelijk lichaam Brian Laundrie gevonden na vondst van eigendommen

Dat meldt The Daily Mail. De ontdekking werd woensdagmiddag gedaan in het Carlton reservaat in Florida, in de buurt van Laundrie’s huis, samen met een kampeerrugzak. De bezittingen werden geïdentificeerd als die van Brian door zijn ouders, die woensdag hielpen met de zoektocht nadat ze zich wekenlang verborgen hadden gehouden.

Laundrie wordt beschouwd als een belangrijk persoon in de verdwijning van Gabby Petito. Haar lichaam werd op 19 september ontdekt op een kampeerreservaat in Wyoming. Een lijkschouwer verklaarde haar dood door „wurging met de hand.”

Laundrie en Petito reisden maandenlang door de Verenigde Staten en deden daarvan verslag op Instagram en YouTube. Nadat Laundrie op 1 september alleen was teruggekeerd bij zijn ouders in Florida, gaven Petito's ouders hun dochter als vermist op. Kort daarna verdween Laundrie. Volgens zijn ouders was hij niet teruggekeerd van een kampeeruitje. Enkele weken later werd Petito's lichaam gevonden in de staat Wyoming. Zij bleek te zijn vermoord.

Volgens NBC News gingen Laundries ouders op zoek naar hun zoon in het Myakkahatchee Creek natuurpark, een gebied waar hij wel vaker rondtrok. Toen ze spullen van hem vonden, waarschuwden ze de politie. De lichaamsresten, die nog niet geïdentificeerd zijn, werden gevonden in een deel van het park dat tot kort geleden nog onder water stond.

Het lokale medisch onderzoeksbureau onderzoekt of de stoffelijke resten daadwerkelijk van Laundrie zijn.