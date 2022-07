Vierde zware brand in één maand tijd in Rome: ’Brandweermannen in het ziekenhuis’

Boven de binnenstad van Rome was zaterdagavond lang een dichte wolk van zwarte rook zichtbaar. Er waren ook vlammen te zien in het Centocelle Park, een gebied waar verschillende autowrakken staan. Drie grote autowrakken brandden volledig af. Een vijftiental gebouwen in de buurt moesten ontruimd worden en de straten in de buurt waren afgesloten voor verkeer. Er werd aan de inwoners gevraagd om mondmaskers te dragen als ze de straat op moesten omdat de rook giftig zou kunnen zijn.

Het is al de vierde keer in minder dan een maand tijd dat in Rome een grote brand uitbreekt. Eerder woedde een brand aan Malagrotta en twee keer ook in het bosrijk gebied tussen Aurelio en Balduina. Telkens met zwarte rookpluimen die tot tientallen kilometers ver zichtbaar zijn. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat het hier om kwaad opzet gaat. Een verdachte is echter niet in het vizier.

Ⓒ EPA-EFE

„De branden die de stad de afgelopen tijd hebben getroffen, zijn een indrukwekkende aaneenschakeling van gebeurtenissen die Rome en de inwoners van de stad op de proef stellen”, aldus de burgemeester van Rome Roberto Gualtieri. „We houden de situatie constant in de gaten en we weten nog niet of het feiten van criminele oorsprong zijn of slechts van nalatigheid.”

Volgens Claudio Mancini, parlementslid van de centrum linkse partij Partito Democratico moet de politie dringend uitzoeken of het over één persoon gaat of een bende. „Rome wordt aangevallen door brandstichters”, riep hij.

Brandweermannen gewond

De brand woedde fel omdat deze werd aangewakkerd door de harde wind die sinds donderdag door en over de stad waait, aldus de brandweer. Meer dan 100 brandweermannen met 50 bluswagens kwamen dan ook ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook de politie was massaal aanwezig.

Ⓒ EPA-EFE

Enkele brandweermannen moesten naar het ziekenhuis met symptomen aan de luchtwegen of omdat ze ziek werden van de intense hitte die wordt afgegeven door de vlammen waartegen nog de hele nacht werd gestreden.