Gewonde na schietpartij Rotterdam, dader gevlucht

De politie voert een controle uit in Rotterdam na een schietpartij. Een man raakte gewond. Ⓒ Mediatv

ROTTERDAM - Door een schietpartij aan de Hillelaan in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. De politie is op zoek naar de dader, die zou zijn weggevlucht richting de Rijnhaven. Het zou gaan om een man met zwarte jas, zwarte pet en korte spijkerbroek.