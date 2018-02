Koreanen vallen voor onze bitterballen

De bevlogen ’ballenchef’ van het Holland House gebruikt daarom graag een vrije ochtend om met een doos vol bittergarnituur naar de vismarkt in Gangneung te gaan. De Zuid-Koreanen happen graag toe. Sterker nog: de meesten werken de aangeboden bal in één hap naar binnen. „Gelukkig maar dat ze door de kou inmiddels flink zijn afgekoeld”, zo bekomt Piet van de eerste schrik.

Dat de meeste Zuid-Koreanen geen woord Engels spreken, deert Piet geenszins. De uitnodiging om de Nederlandse lekkernij te proeven laat hij onvermoeibaar via een vertaalprogramma op de mobiele telefoon verlopen. „This is bitterbal, you want to try?”, spreekt Piet keer op keer in alvorens de Koreaanse reactie af te wachten. Na een uurtje uitdelen zit zijn ’exportmissie’ er op: „Iedereen vindt ze lekker.”

Ⓒ De Telegraaf

Het uitje naar de vismarkt is een welkome afleiding voor Brink, die tijdens de Winterspelen zeventien dagen in de keuken van het Holland House staat. Daar draait de productontwikkelaar van snackfirma Van Dobben handmatig 22.000 bitterballen in elkaar.

Roomboter duur

De suggestie dat hij ze ook ingevroren had kunnen laten invliegen, hoont ’mister bitterbal’ bijna beledigd weg. „Dat is niks. Ik heb hier ter plekke de inkoop gedaan van honderden kilo’s rundvlees, bloem, groenten , ui, eieren en paneermeel. En niet te vergeten 60 kilo roomboter. Dat laatste viel nog tegen, want een pakje kost hier rond de zeven euro.”

Een euro per bitterbal

Daar zijn de prijzen dan ook naar: in het Holland House moet voor een bitterbal een euro worden neergeteld. Dat is aan de prijs, maar lijkt afgezet tegen de bierprijs van 3,50 euro per glas nog redelijk. „Om scheve ogen bij lokale horeca te voorkomen, hanteren we altijd tarieven die in de directe omgeving worden berekend”, zo verklaart een Heineken-zegsman de gepeperde prijzen.