Clubs en kroegen worden niet verplicht muziek zachter te zetten

De Gezondheidsraad adviseerde vorig najaar om een grens in te stellen van 100 decibel voor versterkte muziek, om gehoorschade bij jongeren te beperken. Het maximum ligt nu op 103 decibel. Met de lagere bovengrens zou Nederland zich aansluiten bij het beleid van omringende landen en het advies van de wereldgezondheidsorganisatie.

Flinke investeringen

Van Ooijen ziet evenwel veel bezwaren, schetst hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zo wijst hij erop dat onder meer eigenaren van kleine cafés flinke investeringen moeten doen om het maximale geluidsniveau mogelijk te maken. De staatssecretaris denkt dat hij meer gedaan kan krijgen om schade aan gehoor bij jongeren te voorkomen of beperken door afspraken te maken met betrokken partijen. Er bestaat al een ’Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek’, dat dit jaar afloopt. Van Ooijen wil voor het einde van het jaar een „nieuw breder convenant” afsluiten.

Convenantpartijen

Hij vertrouwt op „de motivatie en inspanningen van de convenantpartijen”, en wil de resultaten van andere ingrepen eerst afwachten voordat hij opnieuw naar wettelijke ingrepen kijkt. Mochten de afspraken tussen de overheid en partijen te weinig opleveren, kan altijd nog naar nieuwe wetgeving worden gekeken.

Regeringspartij CDA vindt de voorgestelde aanpak van Van Ooijen vooralsnog niet bevredigend. De ingrepen die de staatssecretaris voorstaat, zijn volgens Kamerlid Anne Kuik „erg vrijblijvend.” Het „commitment” van kroegenbazen en andere horeca-ondernemers is volgens haar nog „te vaag.” Ze hoopt evenwel dat betrokken partijen zelf tot „stevigere afspraken” komen en zich hier ook aan gaan houden. „Dan zou dwingende wetgeving vanuit Den Haag niet nodig hoeven zijn.”