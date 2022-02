Weekcijfers: laagste aantal nieuwe coronagevallen in maand tijd

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve coronatests in de zeven voorgaande dagen zijn geregistreerd. Op dinsdag komen die weekcijfers voor de 86e keer. Vorige week meldde het instituut dat het in een week tijd 493.055 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 22 procent minder dan de week ervoor.

In de zes dagen na de laatste cijfers zijn iets meer dan 275.000 positieve tests geregistreerd. Daarmee kan het weektotaal uitkomen op 300.000 tot 325.000. Dat zou een daling van 35 tot 40 procent zijn. Het sluiten van de teststraten door de stormen van de afgelopen dagen heeft niet veel effect op dat cijfer, verwachten RIVM en GGD.

Het RIVM meldt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Vorige week waren in zeven dagen tijd 1149 mensen opgenomen in een ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen kwamen 88 op een intensive care terecht. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 78 mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting waren overleden.