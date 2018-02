Trump daagt Oprah uit

Ⓒ Still video Telegraaf

WASHINGTON - Oprah Winfrey heeft zondagavond in 60 Minutes op CBS een panel van stemmers geïnterviewd. Aandachtige kijker was Donald Trump, die via Twitter uithaalde naar de beroemde presentatrice, die zou overwegen om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020. „Ik hoop dat je het doet, dan versla ik je zoals alle anderen”, aldus Trump.