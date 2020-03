‘Als we corona-beleid even loslaten, gaat het fout’

In de dagelijkse podcast corona-update wordt u bijgepraat over de verlenging van alle corona-maatregelen tot en met dinsdag 28 april. U hoort politiek commentator van de Telegraaf Wouter de Winther en viroloog Ab Osterhaus. Onze correspondent in Italië Maarten van Aalderen over de teleurstelling en woede in Italië over het ‘verraad’ van Nederland.