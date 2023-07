Homomonument Den Haag beklad met discriminerende teksten

DEN HAAG - Het Internationaal Homomonument aan de Koekamp in Den Haag is beklad met tekeningen en anti-homo teksten. Dit meldt de Stichting Internationaal Homomonument Den Haag (IHDH) dinsdagochtend. Ook bankjes in de kleuren van de regenboogvlag die daar staan zijn beklad. Deze vlag staat voor de lhbti-beweging.

Ⓒ VRPress