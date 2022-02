Zware cycloon Batsirai aan land in Madagaskar

Zware cycloon Batsirai op een satellietfoto van NASA. Ⓒ EPA

De zware cycloon Batsirai is zaterdagavond aan land gekomen in Madagaskar. Dat gebeurde in het district Mananjary, ruim 500 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Antananarivo. Volgens de meteorologische dienst en plaatselijke hulpverleners zijn windsnelheden gemeten tot 235 kilometer per uur.