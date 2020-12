Boris Johnson klaar voor Brexit-deal

Boris Johnson hoeft de Brexit-hardliners binnen zijn Conservatieve partij niet te vrezen. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De Britse regering heeft een noodscenario voorbereid waarbij een eventuele handelsovereenkomst met de Europese Unie in twee dagen kan worden goedgekeurd door het Lagerhuis en het Hogerhuis. Tijdens de spoedzittingen is niet of nauwelijks ruimte om de details van het akkoord te bespreken.