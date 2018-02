Amerikaan steelt duim terracottabeeld, Chinezen woest

De 24-jarige man bezocht op 21 december het ’Ugly Sweater’-feestje in het museum Franklin Institute in Philadelphia. Het leek hem leuk om verder te feesten tussen de terracottabeelden en wist de - op dat moment gesloten - tentoonstelling binnen te dringen.

Volgens staatsmedia gebruikte hij een mobiele telefoon als zaklamp en nam hij een selfie met een van de strijders. Hij knuffelde het beeld en brak een duim af. Die stopte hij in zijn zak. Pas op 8 januari ontdekte personeel dat er een duim vermist was.

Duim in bureaula

De FBI wist te achterhalen wie de duim van het beeld, dat een waarde heeft van 4,5 miljoen dollar, had ontvreemd. Ze bezochten de man, Michael Rohana, thuis. Hij gaf toe de duim te hebben gestolen en had het stukje beeld in zijn bureaula gestopt.

De tien levensgrote beelden die staan tentoongesteld in het Amerikaanse museum maken deel uit van een leger van 8000. Het terracottaleger, dat werd gemaakt voor de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi, werd in 1974 ontdekt. De beelden moesten hem beschermen in het hiernamaals.