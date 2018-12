Gecrasht Iraans vliegtuig toch niet gevonden

Lokale media hadden eerder gemeld dat een deel van het toestel was gevonden. Blijkbaar had een helikoptereenheid een 'zwarte vlek' ontdekt in het Dena-berggebied, dat eruit zag als een vliegtuigdeel. Maar minister Achundi en de civiele luchtvaartautoriteit konden dit niet bevestigen. Er is volgens hen nog niets gevonden en de Iraanse media zouden voorbarig zijn geweest.

Het toestel van Iran Aseman Airlines, een tweemotorige turboprop, wordt gebruikt voor regionale korteafstandsvluchten. Het was op weg van de hoofdstad Teheran naar de zuidwestelijke stad Yasuj en crashte op de berg Dena in het Zagros-gebergte, zo'n 390 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Het vliegtuig verdween vijftig minuten na het opstijgen vanaf de luchthaven van Mehrabad van de radarschermen.