Wrakstukken Iraans vliegtuig gevonden

Ⓒ EPA

TEHERAN - De wrakstukken van een gecrasht Iraans verkeersvliegtuig met 66 mensen aan boord, zijn maandag in de met sneeuw bedekte bergen teruggevonden. Het was de tweede dag van de zoektocht naar het ATR-72-vliegtuig dat zondagochtend bij slecht weer in het zuidwesten van Iran neerstortte.