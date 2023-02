Explosie bij coffeeshop in Tilburg

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eye4images

TILBURG - Bij een coffeeshop aan de Tilburgse Gasthuisring heeft zaterdagochtend rond 04.00 uur een explosie plaatsgevonden. De politie denkt dat de knal in de wijk Bouwmeester is veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof. Niemand is gewond geraakt. De dader is nog zoek.