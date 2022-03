Vliegtuig met Donald Trump aan boord maakte zaterdag noodlanding door motorstoring

Het vliegtuig, een Dassault Falcon 900, probeerde Trump naar huis te brengen naar zijn Mar-a-Lago-resort in Palm Beach, Florida, vanuit het Four Seasons Hotel in New Orleans. Daar sprak hij tijdens een privé-evenement met enkele politieke donateurs van de Republikeinse Partij. Het vliegtuig vervoerde behalve Trump, enkele agenten van de geheime dienst, ander ondersteunend personeel en enkele van zijn adviseurs.

Het vliegtuig is van een donateur die het voor de avond aan Trump had uitgeleend. In een vliegtuig van een andere donateur bereikte Trump uiteindelijk zondagochtend Palm Beach.