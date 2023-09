VS-diplomaat overleden die met Hussein en Castro onderhandelde

Richardson, ooit Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, voerde gedurende zijn carrière gesprekken met leiders als Fidel Castro uit Cuba, Saddam Hussein uit Irak en Nicolas Maduro uit Venezuela.

Recent was hij betrokken bij de onderhandelingen om basketbalspeler Brittney Griner uit een Russische cel te krijgen, nadat ze was gearresteerd voor drugsbezit. Richardson heeft als onderhandelaar ook samengezeten met landen als Noord-Korea, Iran, Myanmar en Soedan.

Gedurende zijn lange carrière bekleedde Richardson ook andere functies, zoals gouverneur van New Mexico, Amerikaans minister van Energie en congreslid. In 2008 deed hij kortstondig een gooi naar het presidentschap. Hij zou de eerste president met Latijns-Amerikaanse roots zijn geweest.

„Hij leefde zijn leven in dienst van anderen”, zegt het naar hem vernoemde Richardson Center in een reactie op zijn overlijden. „Er was niemand met wie hij niet in gesprek zou gaan als het doel was iemand zijn vrijheid terug te geven.”

Richardson is in zijn slaap overleden in zijn zomerverblijf in de staat Massachusetts.